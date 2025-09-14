Após ataques a Trump, Felipe Neto apaga posts e viaja aos EUA

Felipe Neto está passando férias nos Estados Unidos, conforme informou em suas redes sociais. A viagem ganhou repercussão na sexta-feira (12), quando sua namorada publicou uma foto dele carregando sacolas de compras. Críticos do youtuber questionaram a presença dele no país, relembrando ataques feitos por ele a Donald Trump.





Internautas resgataram antigas publicações – hoje apagadas – em que Neto criticava duramente os EUA e o então candidato republicano Donald Trump, hoje presidente. Grupos contrários ao influenciador agora pedem, nas redes, que a embaixada americana reavalie a concessão do visto de entrada ao brasileiro.





O movimento ganhou força após uma postagem do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que incentivou seus seguidores a marcarem o perfil da Embaixada dos EUA e compartilharem críticas feitas por Neto.





– Coloquem todos os Tweets do Felipe Neto abaixo atacando os EUA e marquem a Embaixada dos Estados Unidos – escreveu o parlamentar neste sábado (13).





A publicação já acumulou mais de 1,2 milhão de visualizações e milhares de comentários.





Usuários também compartilharam capturas de tela com postagens antigas em que Felipe Neto criticava não só Donald Trump, mas também Joe Biden, além do governo de Israel. Atualmente, o perfil do youtuber no X exibe apenas 215 publicações ativas.





Até o momento, Felipe Neto não comentou a repercussão de sua viagem ou os pedidos por revogação de seu visto.





(Pleno News)