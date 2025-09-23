ATENÇÃO! 131 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (23) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Administrador de compras 01
Ajudante de motorista 02
Almoxarife 01
Assistente de mídias sociais 01
Assistente de vendas 01
Atendente de lanchonete 03
Atendente de padaria 01
Auxiliar administrativo 01
Auxiliar de cozinha 02
Auxiliar de manutenção predial 02
Babá 01
Barman 01
Camareira de hotel 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 31
Costureira de máquina reta 01
Costureira em geral 02
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 02
Cozinheiro industrial 01
Cronoanalista 01
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Garçom 02
Garçom de bar 01
Impressor serigráfico 03
Motofretista 01
Motorista de caminhão 01
Operador de caixa 01
Operador de empilhadeira 01
Padeiro 01
Pasteleiro 01
Pizzaiolo 01
Recepcionista, em geral 01
Repositor de mercadorias 01
Representante comercial autônomo 02
Servente de obras 04
Supervisor comercial 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de manutenção elétrica 01
Técnico em saúde bucal 02
Trabalhador rural 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor interno 02
Vendedor porta a porta 04
Vendedor pracista 04
Total 99
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Auxiliar administrativo 11
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 20
Total 32
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria