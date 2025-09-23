CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 23 de setembro de 2025

ATENÇÃO! 131 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (23) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Administrador de compras 01

Ajudante de motorista 02

Almoxarife 01

Assistente de mídias sociais 01

Assistente de vendas 01

Atendente de lanchonete 03

Atendente de padaria 01

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de manutenção predial 02

Babá 01

Barman 01

Camareira de hotel 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 31

Costureira de máquina reta 01

Costureira em geral 02

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 02

Cozinheiro industrial 01

Cronoanalista 01

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Garçom 02

Garçom de bar 01

Impressor serigráfico 03

Motofretista 01

Motorista de caminhão 01

Operador de caixa 01

Operador de empilhadeira 01

Padeiro 01

Pasteleiro 01

Pizzaiolo 01

Recepcionista, em geral 01

Repositor de mercadorias 01

Representante comercial autônomo 02

Servente de obras 04

Supervisor comercial 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de manutenção elétrica 01

Técnico em saúde bucal 02

Trabalhador rural 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor interno 02

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 04

Total 99



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Auxiliar administrativo 11

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 20

Total 32

