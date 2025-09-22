Concurso Polícia Civil do Piauí abre 416 vagas com salários de até R$ 20,6 mil

Edital publicado traz vagas imediatas e cadastro de reserva com provas em 2026.

O governador Rafael Fonteles anunciou nesta sexta-feira (19), no Palácio de Karnak, a publicação do edital do concurso da Polícia Civil do Piauí. O certame oferta 416 vagas, com salários entre R$ 7.210,48 e R$ 20.601,38, e terá a primeira etapa em janeiro de 2026, sob organização da Fundação Getúlio Vargas (FGV).









O Que Aconteceu





Publicação oficial do edital: O governador Rafael Fonteles anunciou a abertura do concurso da Polícia Civil do Piauí durante evento no Palácio de Karnak, nesta sexta-feira (19). O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado e define que a primeira etapa será a prova objetiva em janeiro de 2026, sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV).





Oferta de vagas imediatas e cadastro reserva: Ao todo, o certame disponibiliza 416 oportunidades, sendo 200 vagas para preenchimento imediato e 216 destinadas ao cadastro de reserva. Entre as vagas imediatas estão 30 para delegado, 150 para oficial de investigação, 10 para perito criminal, 9 para perito médico-legista e 1 para perito odontolegista.





Remuneração atualizada por lei: Os aprovados ingressarão na corporação com salários que variam de R$ 7.210,48 a R$ 20.601,38, conforme a lei nº 8.742/2025, sancionada em junho pelo governador. O novo plano de cargos e salários corrige distorções históricas e garante progressão funcional mais transparente.





Conteúdo programático modernizado: De acordo com a delegada Carla Brizzi, presidente da comissão organizadora, o concurso terá foco em exigências atuais da segurança pública. Os candidatos enfrentarão provas sobre crimes cibernéticos, crime digital e criminologia digital, refletindo o desafio de combater novas modalidades de criminalidade no estado.





Fortalecimento da segurança pública: A realização do concurso integra um plano estratégico do Governo do Piauí que vem sendo implementado nos últimos anos. O estado investiu na modernização das delegacias, aquisição de equipamentos de investigação, e em programas de inteligência policial. A previsão é que os aprovados sejam chamados a partir de 2027, reforçando a atuação da Polícia Civil em todas as regiões.





