Tentativa de homicídio é registrada no bairro Padre Palhano na noite desta segunda-feira (22)

Na noite desta segunda-feira (22), um crime de tentativa de homicídio foi registrado no bairro Padre Palhano, em Sobral. O caso aconteceu nas proximidades do Centro de Saúde da Família (CSF), gerando correria e tensão entre os moradores.





Segundo informações repassadas à nossa equipe de reportagem, a vítima identificada pelo prenome de Alan foi atingida e socorrida por populares, sendo encaminhada às pressas para o hospital Santa Casa. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.





Após o crime, os autores fugiram em rumo ignorado. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e estão realizando diligências com o objetivo de localizar e prender os suspeitos envolvidos na ação criminosa.





As investigações seguem em andamento, e mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento pelas autoridades responsáveis.