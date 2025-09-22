RAFAEL ARRUDA: mensagens com ordens para o fechamento de comércios circulam nas redes e Polícia investiga

Na noite desta segunda-feira (22), mensagens atribuídas a criminosos começaram a circular nas redes sociais, gerando preocupação entre comerciantes e moradores de diferentes regiões. De acordo com informações obtidas por nossa equipe de reportagem, os conteúdos compartilhados determinavam que os comerciantes fechassem as portas de seus estabelecimentos.





As mensagens rapidamente se espalharam por grupos de WhatsApp e outras plataformas, causando apreensão e levando alguns lojistas a encerrar as atividades mais cedo, por medo de represálias.





A Polícia foi acionada e está investigando a origem e a veracidade das mensagens. As autoridades informaram que estão monitorando a situação e reforçando o patrulhamento nas áreas mais afetadas, com o objetivo de garantir a segurança da população.





Até o momento, não há confirmação oficial de que os responsáveis pelas mensagens tenham ligação com facções criminosas ou se trataram de boatos espalhados para causar pânico.





A Polícia Civil orienta a população a não compartilhar esse tipo de conteúdo sem a devida verificação e pede que qualquer informação que possa contribuir com as investigações seja repassada anonimamente pelo número 181.





A nossa equipe segue acompanhando o caso e trará novas atualizações assim que mais informações forem confirmadas.