Vascaíno é morto a facadas por flamenguistas após se recusar a tirar a camisa do Vasco; veja vídeos

Um crime brutal envolvendo rivalidade entre torcidas chocou o Distrito Federal neste domingo (21). Eumar Vaz, de 34 anos, torcedor do Vasco, foi esfaqueado por flamenguistas dentro de um ônibus em Samambaia, depois de se recusar a tirar a camisa do time.





De acordo com a Polícia Militar, o ônibus da linha 812.1 estava lotado de torcedores quando Eumar foi cercado por homens que exigiram que ele retirasse a camisa vascaína. Ao negar, acabou atacado com golpes de faca e pedaços de madeira.





Imagens gravadas por testemunhas mostram a vítima caída no chão do coletivo, sangrando no peito, enquanto agressores tentavam arrancar sua camisa.





Eumar foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo familiares, ele foi atingido no peito e no braço. A morte foi confirmada por volta das 6h desta segunda-feira (22).





O torcedor deixa dois filhos. A família, em choque, relatou que Eumar havia saído de casa para acompanhar o clássico entre Flamengo e Vasco, realizado no mesmo dia pelo Campeonato Brasileiro — partida que terminou empatada.





Os suspeitos fugiram após o ataque e seguem sendo procurados pela polícia. O caso é investigado como homicídio.





Fonte: CM7