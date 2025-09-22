CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 22 de setembro de 2025

Ex-ministro que tornou Bolsonaro inelegível perde visto dos EUA

segunda-feira, setembro 22, 2025

Benedito Gonçalves também autor da frase "missão dada é missão cumprida" na diplomação de Lula.

De acordo com a Reuters, o governo dos Estados Unidos revogou nesta segunda-feira (22) o visto de Benedito Gonçalves, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele ficou marcado por dizer a Alexandre de Moraes que “missão dada é missão cumprida” durante a diplomação de Lula, em 12 de dezembro de 2022.

Gonçalves foi relator das ações que levaram à inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL) por abuso de poder político e econômico. As decisões resultaram em duas condenações contra o ex-presidente, impedindo-o de disputar eleições por oito anos.

A agência diz também que a medida integra uma lista de sanções contra aliados de Moraes. Entre eles estão o ex-procurador-geral José Levi, o juiz auxiliar do STF Airton Vieira, o ex-assessor do TSE Marco Antonio Martin Vargas e o assessor Rafael Henrique Janela Tamai Rocha.

Segundo o governo Trump, as punições são resposta ao que chamou de “caça às bruxas” contra Bolsonaro e também às ações de Moraes em defesa da regulação das big techs.

No mesmo dia, os EUA aplicaram a Lei Magnitsky contra Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF. Com isso, os bens dela e das empresas ligadas ao casal em solo americano ficam bloqueados, e qualquer transação com empresas ou cidadãos dos EUA passa a ser proibida.

(Pleno News)

