Saiba quem são os brasileiros que tiveram vistos cancelados

EUA passou a revogar os vistos de pessoas alinhadas ao ministro Alexandre de Moraes.
Nesta segunda-feira (22), os Estados Unidos anunciaram uma nova rodada de sanções contra autoridades brasileiras ligadas ao governo e ao Judiciário. A medida integra as retaliações do governo Donald Trump a decisões do STF e ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Além dos magistrados, familiares também foram atingidos.
Em julho, o secretário de Estado Marco Rubio anunciou a revogação dos vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no mesmo dia em que Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica em Bolsonaro. Foram incluídos:
- Alexandre de Moraes
- Luis Roberto Barroso, presidente do STF
- Edson Fachin, vice-presidente
- Dias Toffoli
- Cristiano Zanin
- Flavio Dino
- Cármen Lúcia
- Gilmar Mendes
A ordem também se estendeu aos familiares dos ministros. André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux não foram afetados pela decisão.
Ainda em julho, Moraes foi sancionado com base na Lei Magnitsky, que bloqueia bens e transações nos EUA. Nesta segunda, a sanção foi estendida à esposa dele, Viviane Barci de Moraes, que também perdeu o direito ao visto americano.
Em agosto, foi a vez de Paulo Gonet, procurador-geral da República, ter o visto cancelado. Na mesma leva, funcionários ligados ao programa Mais Médicos também foram afetados:
- Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde
- Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo
- Esposa e filha de 10 anos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Na nova rodada desta segunda (22), os EUA cancelaram o visto do advogado-geral da União, Jorge Messias, além de outras cinco autoridades:
- José Levi, ex-AGU e ex-secretário-geral de Moraes no TSE
- Benedito Gonçalves, ex-ministro do TSE
- Airton Vieira, juiz auxiliar de Moraes no STF
- Marco Antonio Martin Vargas, ex-assessor eleitoral
- Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, juiz auxiliar de Moraes
Além das sanções políticas, os EUA também retaliaram críticos do ativista conservador Charlie Kirk, morto no dia 10 de setembro. O médico brasileiro Ricardo Jorge Vasconcelos Barbosa, do Recife, teve o visto negado após uma publicação nas redes em que elogiava o assassinato. Posteriormente, ele afirmou ao g1 que fez uma “colocação infeliz” e pediu desculpas à família.
(Pleno News)
