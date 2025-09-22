Saiba quem são os brasileiros que tiveram vistos cancelados

EUA passou a revogar os vistos de pessoas alinhadas ao ministro Alexandre de Moraes.

Nesta segunda-feira (22), os Estados Unidos anunciaram uma nova rodada de sanções contra autoridades brasileiras ligadas ao governo e ao Judiciário. A medida integra as retaliações do governo Donald Trump a decisões do STF e ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Além dos magistrados, familiares também foram atingidos.





Em julho, o secretário de Estado Marco Rubio anunciou a revogação dos vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no mesmo dia em que Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica em Bolsonaro. Foram incluídos:

Alexandre de Moraes

Luis Roberto Barroso, presidente do STF

Edson Fachin, vice-presidente

Dias Toffoli

Cristiano Zanin

Flavio Dino

Cármen Lúcia

Gilmar Mendes

A ordem também se estendeu aos familiares dos ministros. André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux não foram afetados pela decisão.





Ainda em julho, Moraes foi sancionado com base na Lei Magnitsky, que bloqueia bens e transações nos EUA. Nesta segunda, a sanção foi estendida à esposa dele, Viviane Barci de Moraes, que também perdeu o direito ao visto americano.





Em agosto, foi a vez de Paulo Gonet, procurador-geral da República, ter o visto cancelado. Na mesma leva, funcionários ligados ao programa Mais Médicos também foram afetados:

Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde

Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo

Esposa e filha de 10 anos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha





Na nova rodada desta segunda (22), os EUA cancelaram o visto do advogado-geral da União, Jorge Messias, além de outras cinco autoridades:

José Levi, ex-AGU e ex-secretário-geral de Moraes no TSE

Benedito Gonçalves, ex-ministro do TSE

Airton Vieira, juiz auxiliar de Moraes no STF

Marco Antonio Martin Vargas, ex-assessor eleitoral

Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, juiz auxiliar de Moraes

Além das sanções políticas, os EUA também retaliaram críticos do ativista conservador Charlie Kirk, morto no dia 10 de setembro. O médico brasileiro Ricardo Jorge Vasconcelos Barbosa, do Recife, teve o visto negado após uma publicação nas redes em que elogiava o assassinato. Posteriormente, ele afirmou ao g1 que fez uma “colocação infeliz” e pediu desculpas à família.





(Pleno News)