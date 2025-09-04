ATENÇÃO! 152 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (4) EM SOBRAL

Faça seu agendamento AQUI

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS





Ajudante de obras 02





Alinhador de direção 01





Analista de mercado 01





Assessor de microcrédito 01





Assistente administrativo 01





Assistente de vendas 01





Atendente de lojas 02





Atendente de padaria 01





Auxiliar de cozinha 01





Auxiliar de escritório 01





Auxiliar de marceneiro 01





Auxiliar de mecânico de autos 04





Babá 01





Bombeiro hidráulico 10





Camareira de hotel 01





Carpinteiro de obras 10





Chefe de serviços de saúde 01





Consultor de vendas 06





Costureira de máquina overloque 01





Costureira de máquina reta 01





Costureira em geral 02





Cozinheiro de restaurante 01





Cozinheiro geral 02





Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01





Eletricista de instalações 10





Empregado doméstico nos serviços gerais 01





Empregado doméstico arrumador 01





Encarregado administrativo 01





Estoquista 03





Fiscal de prevenção de perdas 01





Garçom 01





Gerente comercial 01





Impressor serigráfico 03





Lavador de roupas a maquina 02





Mecânico de auto em geral 01





Mecânico de automóveis e caminhões 05





Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 03





Mecânico de manutenção de motocicletas 01





Mecânico de motor a diesel 03





Mecânico eletricista de automóveis 01





Motofretista 01





Motorista de caminhão 04





Operador de caixa 02





Operador de empilhadeira 01





Padeiro 01





Pedreiro 10





Preparador físico 05





Recepcionista de consultório médico ou dentário 01





Recepcionista, em geral 02





Representante comercial autônomo 01





Representante técnico de vendas 01





Soldador 04





Supervisor comercial 03





Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados 01





Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 01





Supervisor de vendas comercial 01





Técnico de enfermagem 01





Vendedor de comércio varejista 01





Vendedor de informações comerciais 01





Vendedor interno 04





Vendedor porta a porta 05





Vendedor pracista 04





Vidraceiro colocador de vidros 01





Total 148













PESSOA COM DEFICIÊNCIA





OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS





Armador de estrutura de concreto 01





Auxiliar de expedição 01





Auxiliar de limpeza 01





Recepcionista atendente 01





Total 04