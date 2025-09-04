CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 4 de setembro de 2025

ATENÇÃO! 152 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (4) EM SOBRAL

quinta-feira, setembro 04, 2025  Nenhum comentário

Faça seu agendamento AQUI

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS


Ajudante de obras 02

Alinhador de direção 01

Analista de mercado 01

Assessor de microcrédito 01

Assistente administrativo 01

Assistente de vendas 01

Atendente de lojas 02

Atendente de padaria 01

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de escritório 01

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar de mecânico de autos 04

Babá 01

Bombeiro hidráulico 10

Camareira de hotel 01

Carpinteiro de obras 10

Chefe de serviços de saúde 01

Consultor de vendas 06

Costureira de máquina overloque 01

Costureira de máquina reta 01

Costureira em geral 02

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 02

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01

Eletricista de instalações 10

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Empregado doméstico arrumador 01

Encarregado administrativo 01

Estoquista 03

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 01

Gerente comercial 01

Impressor serigráfico 03

Lavador de roupas a maquina 02

Mecânico de auto em geral 01

Mecânico de automóveis e caminhões 05

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 03

Mecânico de manutenção de motocicletas 01

Mecânico de motor a diesel 03

Mecânico eletricista de automóveis 01

Motofretista 01

Motorista de caminhão 04

Operador de caixa 02

Operador de empilhadeira 01

Padeiro 01

Pedreiro 10

Preparador físico 05

Recepcionista de consultório médico ou dentário 01

Recepcionista, em geral 02

Representante comercial autônomo 01

Representante técnico de vendas 01

Soldador 04

Supervisor comercial 03

Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados 01

Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de enfermagem 01

Vendedor de comércio varejista 01

Vendedor de informações comerciais 01

Vendedor interno 04

Vendedor porta a porta 05

Vendedor pracista 04

Vidraceiro colocador de vidros 01

Total 148



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Auxiliar de expedição 01

Auxiliar de limpeza 01

Recepcionista atendente 01

Total 04

Veja mais sobre: ,

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 