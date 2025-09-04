ATENÇÃO! 152 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (4) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de obras 02
Alinhador de direção 01
Analista de mercado 01
Assessor de microcrédito 01
Assistente administrativo 01
Assistente de vendas 01
Atendente de lojas 02
Atendente de padaria 01
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de escritório 01
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar de mecânico de autos 04
Babá 01
Bombeiro hidráulico 10
Camareira de hotel 01
Carpinteiro de obras 10
Chefe de serviços de saúde 01
Consultor de vendas 06
Costureira de máquina overloque 01
Costureira de máquina reta 01
Costureira em geral 02
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 02
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01
Eletricista de instalações 10
Empregado doméstico nos serviços gerais 01
Empregado doméstico arrumador 01
Encarregado administrativo 01
Estoquista 03
Fiscal de prevenção de perdas 01
Garçom 01
Gerente comercial 01
Impressor serigráfico 03
Lavador de roupas a maquina 02
Mecânico de auto em geral 01
Mecânico de automóveis e caminhões 05
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 03
Mecânico de manutenção de motocicletas 01
Mecânico de motor a diesel 03
Mecânico eletricista de automóveis 01
Motofretista 01
Motorista de caminhão 04
Operador de caixa 02
Operador de empilhadeira 01
Padeiro 01
Pedreiro 10
Preparador físico 05
Recepcionista de consultório médico ou dentário 01
Recepcionista, em geral 02
Representante comercial autônomo 01
Representante técnico de vendas 01
Soldador 04
Supervisor comercial 03
Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados 01
Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de enfermagem 01
Vendedor de comércio varejista 01
Vendedor de informações comerciais 01
Vendedor interno 04
Vendedor porta a porta 05
Vendedor pracista 04
Vidraceiro colocador de vidros 01
Total 148
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Auxiliar de expedição 01
Auxiliar de limpeza 01
Recepcionista atendente 01
Total 04
