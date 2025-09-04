CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 4 de setembro de 2025

LULA FALA EM DEMOCRACIA, mas envia emissário a encontro de ditadores

quinta-feira, setembro 04, 2025  1 comentário

Em mais um episódio polêmico da política externa brasileira, o governo Lula enviou seu assessor especial Celso Amorim para representar o país em uma reunião com líderes de regimes autoritários, reforçando laços com ditaduras ao mesmo tempo em que o presidente insiste em se apresentar como defensor da democracia. A reportagem da CNN expôs a contradição e a hipocrisia desse movimento, evidenciando como o discurso oficial do Planalto colide frontalmente com a prática de se alinhar a governos que desprezam liberdades fundamentais e direitos humanos. Confira! 

Fonte: Blog César Wagner

Veja mais sobre:

1 comentários:

Só sendo muito trouxa pra acreditar no Lula.

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 