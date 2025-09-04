LULA FALA EM DEMOCRACIA, mas envia emissário a encontro de ditadores

Em mais um episódio polêmico da política externa brasileira, o governo Lula enviou seu assessor especial Celso Amorim para representar o país em uma reunião com líderes de regimes autoritários, reforçando laços com ditaduras ao mesmo tempo em que o presidente insiste em se apresentar como defensor da democracia. A reportagem da CNN expôs a contradição e a hipocrisia desse movimento, evidenciando como o discurso oficial do Planalto colide frontalmente com a prática de se alinhar a governos que desprezam liberdades fundamentais e direitos humanos. Confira!





Fonte: Blog César Wagner