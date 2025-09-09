ATENÇÃO! 154 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (9) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de obras 02
Alinhador de direção 01
Assessor de microcrédito 05
Assistente administrativo 01
Atendente de clínica médica 03
Atendente de lojas 01
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros 01
Auxiliar administrativo 02
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de limpeza 03
Auxiliar de mecânico de autos 01
Auxiliar de pedreiro 03
Camareira de hotel 01
Carpinteiro de obras 10
Chefe de serviços de saúde 01
Consultor de vendas 16
Coordenador de microcrédito 01
Costureira de máquina overloque 01
Costureira de máquina reta 02
Costureira em geral 02
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 02
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01
Eletricista de instalações 10
Empregado doméstico nos serviços gerais 01
Empregado doméstico arrumador 01
Encarregado administrativo 01
Encarregado de obras 01
Estoquista 02
Fiscal de prevenção de perdas 01
Garçom 01
Gerente de vendas 01
Impressor serigráfico 03
Mecânico de auto em geral 01
Mecânico de automóveis e caminhões 05
Mecânico de manutenção de motocicletas 01
Mecânico de motor a diesel 03
Mecânico eletricista de automóveis 01
Motorista de caminhão 03
Operador de caixa 02
Operador de empilhadeira 01
Padeiro 01
Pedreiro 15
Preparador físico 05
Recepcionista atendente 02
Recepcionista de consultório médico ou dentário 01
Recepcionista, em geral 01
Representante comercial autônomo 02
Supervisor comercial 03
Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de enfermagem 01
Técnico em saúde bucal 02
Vendedor de informações comerciais 01
Vendedor interno 04
Vendedor porta a porta 05
Vendedor pracista 04
Vidraceiro colocador de vidros 01
Total 151
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Auxiliar de expedição 01
Auxiliar de limpeza 01
Total 03
