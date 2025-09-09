CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 9 de setembro de 2025

ATENÇÃO! 154 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (9) EM SOBRAL

terça-feira, setembro 09, 2025  Nenhum comentário

FAÇA SEU AGENDAMENTO AQUI

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de obras 02

Alinhador de direção 01

Assessor de microcrédito 05

Assistente administrativo 01

Atendente de clínica médica 03

Atendente de lojas 01

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros 01

Auxiliar administrativo 02

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de limpeza 03

Auxiliar de mecânico de autos 01

Auxiliar de pedreiro 03

Camareira de hotel 01

Carpinteiro de obras 10

Chefe de serviços de saúde 01

Consultor de vendas 16

Coordenador de microcrédito 01

Costureira de máquina overloque 01

Costureira de máquina reta 02

Costureira em geral 02

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 02

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01

Eletricista de instalações 10

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Empregado doméstico arrumador 01

Encarregado administrativo 01

Encarregado de obras 01

Estoquista 02

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 01

Gerente de vendas 01

Impressor serigráfico 03

Mecânico de auto em geral 01

Mecânico de automóveis e caminhões 05

Mecânico de manutenção de motocicletas 01

Mecânico de motor a diesel 03

Mecânico eletricista de automóveis 01

Motorista de caminhão 03

Operador de caixa 02

Operador de empilhadeira 01

Padeiro 01

Pedreiro 15

Preparador físico 05

Recepcionista atendente 02

Recepcionista de consultório médico ou dentário 01

Recepcionista, em geral 01

Representante comercial autônomo 02

Supervisor comercial 03

Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de enfermagem 01

Técnico em saúde bucal 02

Vendedor de informações comerciais 01

Vendedor interno 04

Vendedor porta a porta 05

Vendedor pracista 04

Vidraceiro colocador de vidros 01

Total 151

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Auxiliar de expedição 01

Auxiliar de limpeza 01

Total 03

Veja mais sobre: ,

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 