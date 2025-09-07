Bebê de cinco meses é agredida pelo próprio pai com paulada na cabeça, em Varjota

A mãe da vítima também foi espancada pelo seu companheiro.

Uma criança de apenas cinco meses foi agredida com uma paulada na cabeça, desferida pelo próprio pai, na noite de ontem (06), no bairro Acampamento, em Varjota. A mãe da vítima também foi espancada pelo seu companheiro.





Vizinhos acionaram a Polícia para atender a ocorrência. As duas foram socorridas para o Hospital Municipal, onde foram constatadas várias lesões na face da mulher e uma no crânio da filha, o que necessitou a sua transferência para o Hospital Regional Norte, em Sobral.





A composição passou a fazer diligências e localizou o acusado Fernando Ribeiro Galdino, 27, bastante alterado. Questionado sobre o porque de ter atacado esposa e filha, ele negou que tenha cometido algo. Mesmo assim, recebeu voz de prisão.





Fernando ainda tentou resistir à detenção, sendo necessário o uso da força e ainda se machucou na face, tendo sido também atendido no hospital. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica e familiar.





Fonte: A Voz de Sta. Quitéria