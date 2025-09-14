Crime choca bairro COHAB: homem é morto a tiros dentro de casa durante madrugada em Groaíras/CE

Na madrugada deste domingo (14), um crime chocou os moradores do bairro COHAB, em Groaíras. Um homem, ainda não identificado, foi encontrado mort0 dentro de sua própria residência após ter a casa invadida por criminosos.





De acordo com informações da Polícia Militar, moradores relataram ter ouvido diversos disparos durante a madrugada. Somente pela manhã, vizinhos acionaram a PM, que ao chegar ao local encontrou a vítima já sem vida, deitada em uma rede, com várias marcas de tiros pelo corpo.





O local do crim3 está sendo resguardado pela Polícia Militar até a chegada da Perícia Forense (Pefoce) de Sobral, responsável pela remoção e análise do corpo. A Polícia Civil também acompanha o caso e deve iniciar as investigações para identificar a vítima, apurar a motivação do homicídio e localizar os autores.





Com informações do portal Sobral Online