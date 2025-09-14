CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

domingo, 14 de setembro de 2025

Crime choca bairro COHAB: homem é morto a tiros dentro de casa durante madrugada em Groaíras/CE

domingo, setembro 14, 2025

Na madrugada deste domingo (14), um crime chocou os moradores do bairro COHAB, em Groaíras. Um homem, ainda não identificado, foi encontrado mort0 dentro de sua própria residência após ter a casa invadida por criminosos.

De acordo com informações da Polícia Militar, moradores relataram ter ouvido diversos disparos durante a madrugada. Somente pela manhã, vizinhos acionaram a PM, que ao chegar ao local encontrou a vítima já sem vida, deitada em uma rede, com várias marcas de tiros pelo corpo.

O local do crim3 está sendo resguardado pela Polícia Militar até a chegada da Perícia Forense (Pefoce) de Sobral, responsável pela remoção e análise do corpo. A Polícia Civil também acompanha o caso e deve iniciar as investigações para identificar a vítima, apurar a motivação do homicídio e localizar os autores.

Com informações do portal Sobral Online

