Bolsonaro recebe alta após cirurgia dermatológica; exames apontam anemia

Os sintomas são cansaço, irritabilidade, desânimo, sensação de coração acelerado com esforço e pele mais pálida (principalmente nos lábios e palmas das mãos). A anemia por deficiência de ferro tem cura completa e essa cura melhora indiscutivelmente a qualidade de vida.





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta hospitalar neste domingo (14), depois de passar por um procedimento para retirada de lesões na pele. De acordo com o boletim médico, a intervenção foi bem-sucedida e não apresentou complicações.





Durante os exames realizados no período de internação, os médicos também identificaram que Bolsonaro apresenta quadro de anemia. O distúrbio, que pode ter diferentes origens, está frequentemente relacionado à deficiência de ferro — condição considerada comum e que, quando tratada, pode ter cura completa.





Segundo especialistas, o ferro é um elemento essencial para a formação dos glóbulos vermelhos, responsáveis por transportar oxigênio para todas as células do organismo. A falta desse mineral compromete a quantidade e a qualidade das hemácias, resultando em menor oxigenação dos tecidos.





Entre os sintomas mais comuns da anemia estão: cansaço, palidez, desânimo, tontura, batimentos cardíacos acelerados durante esforços e até prejuízos na concentração e no raciocínio. Se persistirem, os sinais exigem avaliação médica para diagnóstico correto e início do tratamento adequado.





No caso da anemia ferropriva, a mais recorrente, a reposição de ferro, associada a ajustes alimentares, costuma ser suficiente para recuperar a saúde e devolver qualidade de vida ao paciente.





(Sistema Paraíso)