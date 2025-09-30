DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL/CE!

Homem é assassinado a tiros em frente à Policlínica de Sobral!





Crime ocorreu na tarde desta terça-feira (30), no bairro Santo Antônio; vítima morreu no local.





A tarde desta terça-feira (30) foi marcada por violência no bairro Santo Antônio, em Sobral. Um homem foi assassinado a tiros em frente à Policlínica da cidade, localizada na região.





Segundo informações preliminares, a vítima estava do lado de fora da unidade de saúde, aparentemente aguardando atendimento, quando foi surpreendida por indivíduos armados. Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram ao local e efetuaram diversos disparos contra o homem, que não teve chance de reagir.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar ao local, a equipe médica apenas pôde constatar o óbito. A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia técnica.





Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente, e os autores do crime fugiram do local. A Polícia Civil irá abrir um inquérito policial para investigar a motivação do homicídio e trabalha na busca pelos responsáveis.





A população da região segue assustada com a violência registrada em plena luz do dia e em frente a uma unidade de saúde, um local geralmente associado à segurança.





Mais informações serão divulgadas conforme o avanço das investigações.





Sobral registra 87 homicídios dolosos no corrente ano!





DETALHE





Thalison Santiago Silva, 22 anos, sem antecedentes criminais, estava trabalhando numa construção por trás da policlínica.