CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 30 de setembro de 2025

DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL/CE!

terça-feira, setembro 30, 2025  Nenhum comentário

Homem é assassinado a tiros em frente à Policlínica de Sobral!

Crime ocorreu na tarde desta terça-feira (30), no bairro Santo Antônio; vítima morreu no local.

A tarde desta terça-feira (30) foi marcada por violência no bairro Santo Antônio, em Sobral. Um homem foi assassinado a tiros em frente à Policlínica da cidade, localizada na região.

Segundo informações preliminares, a vítima estava do lado de fora da unidade de saúde, aparentemente aguardando atendimento, quando foi surpreendida por indivíduos armados. Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram ao local e efetuaram diversos disparos contra o homem, que não teve chance de reagir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar ao local, a equipe médica apenas pôde constatar o óbito. A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia técnica.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente, e os autores do crime fugiram do local. A Polícia Civil irá abrir um inquérito policial para investigar a motivação do homicídio e trabalha na busca pelos responsáveis.

A população da região segue assustada com a violência registrada em plena luz do dia e em frente a uma unidade de saúde, um local geralmente associado à segurança.

Mais informações serão divulgadas conforme o avanço das investigações.

Sobral registra 87 homicídios dolosos no corrente ano!

DETALHE

Thalison Santiago Silva, 22 anos, sem antecedentes criminais, estava trabalhando numa construção por trás da policlínica.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 