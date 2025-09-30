Quais benefícios do INSS podem fazer empréstimo consignado?

Confira como contratar empréstimo consignado para BPC/LOAS e outros benefícios do INSS com segurança e entenda as condições do crédito.

Quem recebe benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) muitas vezes considera a possibilidade de contratar crédito para organizar o orçamento.





Nessas horas, surgem dúvidas sobre quais benefícios realmente oferecem essa modalidade.





Entre as mais frequentes está o empréstimo consignado para BPC/LOAS, já que esse benefício possui regras específicas.

A seguir, você vai entender quais benefícios podem contratar consignado e como realizar esse processo de forma segura.





Todo beneficiário do INSS pode pedir empréstimo?





Não, nem todos os beneficiários do INSS podem contratar empréstimo consignado.





Essa modalidade está disponível apenas para determinados benefícios, seguindo critérios específicos definidos pelo INSS.

Benefícios que permitem crédito consignado





Quem deseja contratar empréstimo consignado para BPC LOAS ou outros benefícios do INSS precisa conhecer quais modalidades de crédito são permitidas para cada categoria.





Abaixo, confira a lista dos principais benefícios consignáveis com seus respectivos códigos:





01 – Pensão por morte – trabalhador rural





02 – Pensão por morte acidentária





Diferença entre crédito para benefício e empréstimo pessoal





Antes de contratar crédito, é importante entender a diferença entre crédito para benefício (como empréstimo consignado) e empréstimo pessoal comum:





Juros: o crédito consignado geralmente oferece taxas menores, pois o pagamento é descontado diretamente do benefício, enquanto o empréstimo pessoal tem juros mais altos

Garantia de pagamento: no consignado, a garantia é o próprio benefício, reduzindo o risco para o banco; no empréstimo pessoal, não há garantia fixa, o que pode resultar em mais restrições ou cobrança de fiador

Facilidade de contratação: empréstimos consignados exigem menos burocracia, pois o desconto é automático; empréstimos pessoais podem demandar análise de crédito mais rigorosa

Prazos: o consignado costuma ter prazos maiores e parcelas fixas, facilitando o planejamento financeiro; empréstimos pessoais podem ter prazos menores e parcelas variáveis





Risco de inadimplência: o consignado é mais seguro para quem contrata, já que a parcela é descontada do benefício, evitando atrasos ou negativação, enquanto o pessoal depende da disciplina e organização do cliente

Como contratar empréstimo consignado de forma segura





Para contratar empréstimo consignado de forma segura, é fundamental recorrer a instituições confiáveis, garantindo transparência nas condições do crédito e proteção dos seus dados pessoais.





A plataforma meutudo, por exemplo, oferece diversos benefícios para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC que buscam crédito consignado de forma segura:

Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)





Contratação rápida e prática pelo aplicativo meutudo





Suporte especializado via chat em todas as etapas do processo





Condições personalizadas conforme o perfil financeiro do solicitante





Tecnologias avançadas de análise antifraude para proteger os dados pessoais





Portanto, ao escolher a meutudo, você contrata crédito de forma prática, segura e transparente, aproveitando condições vantajosas e contando com a confiança de mais de 16 milhões de clientes atendidos desde a fundação.