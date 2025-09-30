Quais benefícios do INSS podem fazer empréstimo consignado?

Confira como contratar empréstimo consignado para BPC/LOAS e outros benefícios do INSS com segurança e entenda as condições do crédito.
Quem recebe benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) muitas vezes considera a possibilidade de contratar crédito para organizar o orçamento.
Nessas horas, surgem dúvidas sobre quais benefícios realmente oferecem essa modalidade.
Entre as mais frequentes está o empréstimo consignado para BPC/LOAS, já que esse benefício possui regras específicas.
A seguir, você vai entender quais benefícios podem contratar consignado e como realizar esse processo de forma segura.
Todo beneficiário do INSS pode pedir empréstimo?
Não, nem todos os beneficiários do INSS podem contratar empréstimo consignado.
Essa modalidade está disponível apenas para determinados benefícios, seguindo critérios específicos definidos pelo INSS.
Benefícios que permitem crédito consignado
Quem deseja contratar empréstimo consignado para BPC LOAS ou outros benefícios do INSS precisa conhecer quais modalidades de crédito são permitidas para cada categoria.
Abaixo, confira a lista dos principais benefícios consignáveis com seus respectivos códigos:
01 – Pensão por morte – trabalhador rural
02 – Pensão por morte acidentária
03 – Pensão por morte – empregador rural
04 – Aposentadoria por invalidez – trabalhador rural
05 – Aposentadoria por invalidez acidentária – trabalhador rural
06 – Aposentadoria por invalidez – empregador rural
07 – Aposentadoria por velhice – trabalhador rural
08 – Aposentadoria por idade – empregador rural
11 – Amparo previdenciário por invalidez – trabalhador rural
12 – Amparo previdenciário por idade – trabalhador rural
18 – Auxílio-inclusão
19 – Pensão de estudante
20 – Pensão por morte de ex-diplomata
21 – Pensão por morte previdenciária
22 – Pensão por morte estatutária
23 – Pensão por morte de ex-combatente
24 – Pensão especial – ato institucional
26 – Pensão por morte especial
27 – Pensão por morte de servidor público federal
28 – Pensão por morte – Regime Geral
29 – Pensão por morte de ex-combatente marítimo
30 – Renda mensal vitalícia por incapacidade
32 – Aposentadoria por invalidez previdenciária
33 – Aposentadoria por invalidez de aeronauta
34 – Aposentadoria por invalidez de ex-combatente marítimo
37 – Aposentadoria de extranumerário da Capin
38 – Aposentadoria de extranumerário – funcionários públicos federais
40 – Renda mensal vitalícia por idade
41 – Aposentadoria por idade
42 – Aposentadoria por tempo de contribuição
43 – Aposentadoria por tempo de serviço para ex-combatente
44 – Aposentadoria especial de aeronauta
45 – Aposentadoria por tempo de serviço – jornalista profissional
46 – Aposentadoria especial
49 – Aposentadoria ordinária
51 – Aposentadoria por invalidez – extinto plano básico
52 – Aposentadoria por idade – extinto plano básico
54 – Pensão indenizatória a cargo da União
55 – Pensão por morte – extinto plano básico
56 – Pensão mensal vitalícia – síndrome da talidomida
57 – Aposentadoria por tempo de serviço de professores
58 – Aposentadoria de anistiados
59 – Pensão por morte de anistiados
60 – Benefício indenizatório a cargo da União
72 – Aposentadoria por tempo de serviço
78 – Aposentadoria por idade
81 – Aposentadoria compulsória (ex-sasse)
82 – Aposentadoria por tempo de serviço (ex-sasse)
83 – Aposentadoria por invalidez (ex-sasse)
84 – Pensão por morte (ex-sasse)
87 – Benefício de Prestação Continuada à pessoa com deficiência
88 – Benefício de Prestação Continuada à pessoa idosa
89 – Pensão especial para vítimas de hemodiálise – Caruaru
92 – Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho
93 – Pensão por morte por acidente de trabalho
96 – Pensão especial – hanseníase
Diferença entre crédito para benefício e empréstimo pessoal
Antes de contratar crédito, é importante entender a diferença entre crédito para benefício (como empréstimo consignado) e empréstimo pessoal comum:
- Juros: o crédito consignado geralmente oferece taxas menores, pois o pagamento é descontado diretamente do benefício, enquanto o empréstimo pessoal tem juros mais altos
- Garantia de pagamento: no consignado, a garantia é o próprio benefício, reduzindo o risco para o banco; no empréstimo pessoal, não há garantia fixa, o que pode resultar em mais restrições ou cobrança de fiador
- Facilidade de contratação: empréstimos consignados exigem menos burocracia, pois o desconto é automático; empréstimos pessoais podem demandar análise de crédito mais rigorosa
Prazos: o consignado costuma ter prazos maiores e parcelas fixas, facilitando o planejamento financeiro; empréstimos pessoais podem ter prazos menores e parcelas variáveis
Risco de inadimplência: o consignado é mais seguro para quem contrata, já que a parcela é descontada do benefício, evitando atrasos ou negativação, enquanto o pessoal depende da disciplina e organização do cliente
Como contratar empréstimo consignado de forma segura
Para contratar empréstimo consignado de forma segura, é fundamental recorrer a instituições confiáveis, garantindo transparência nas condições do crédito e proteção dos seus dados pessoais.
A plataforma meutudo, por exemplo, oferece diversos benefícios para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC que buscam crédito consignado de forma segura:
- Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
- Contratação rápida e prática pelo aplicativo meutudo
- Suporte especializado via chat em todas as etapas do processo
- Condições personalizadas conforme o perfil financeiro do solicitante
Tecnologias avançadas de análise antifraude para proteger os dados pessoais
Portanto, ao escolher a meutudo, você contrata crédito de forma prática, segura e transparente, aproveitando condições vantajosas e contando com a confiança de mais de 16 milhões de clientes atendidos desde a fundação.
