terça-feira, 30 de setembro de 2025

Quais benefícios do INSS podem fazer empréstimo consignado?

terça-feira, setembro 30, 2025

Confira como contratar empréstimo consignado para BPC/LOAS e outros benefícios do INSS com segurança e entenda as condições do crédito.
Quem recebe benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) muitas vezes considera a possibilidade de contratar crédito para organizar o orçamento.

Nessas horas, surgem dúvidas sobre quais benefícios realmente oferecem essa modalidade.

Entre as mais frequentes está o empréstimo consignado para BPC/LOAS, já que esse benefício possui regras específicas.
A seguir, você vai entender quais benefícios podem contratar consignado e como realizar esse processo de forma segura.

Todo beneficiário do INSS pode pedir empréstimo?

Não, nem todos os beneficiários do INSS podem contratar empréstimo consignado.

Essa modalidade está disponível apenas para determinados benefícios, seguindo critérios específicos definidos pelo INSS.
Benefícios que permitem crédito consignado

Quem deseja contratar empréstimo consignado para BPC LOAS ou outros benefícios do INSS precisa conhecer quais modalidades de crédito são permitidas para cada categoria.

Abaixo, confira a lista dos principais benefícios consignáveis com seus respectivos códigos:

01 – Pensão por morte – trabalhador rural

02 – Pensão por morte acidentária

03 – Pensão por morte – empregador rural

04 – Aposentadoria por invalidez – trabalhador rural

05 – Aposentadoria por invalidez acidentária – trabalhador rural

06 – Aposentadoria por invalidez – empregador rural

07 – Aposentadoria por velhice – trabalhador rural

08 – Aposentadoria por idade – empregador rural

11 – Amparo previdenciário por invalidez – trabalhador rural

12 – Amparo previdenciário por idade – trabalhador rural

18 – Auxílio-inclusão

19 – Pensão de estudante

20 – Pensão por morte de ex-diplomata

21 – Pensão por morte previdenciária

22 – Pensão por morte estatutária

23 – Pensão por morte de ex-combatente

24 – Pensão especial – ato institucional

26 – Pensão por morte especial

27 – Pensão por morte de servidor público federal

28 – Pensão por morte – Regime Geral

29 – Pensão por morte de ex-combatente marítimo

30 – Renda mensal vitalícia por incapacidade

32 – Aposentadoria por invalidez previdenciária

33 – Aposentadoria por invalidez de aeronauta

34 – Aposentadoria por invalidez de ex-combatente marítimo

37 – Aposentadoria de extranumerário da Capin

38 – Aposentadoria de extranumerário – funcionários públicos federais

40 – Renda mensal vitalícia por idade

41 – Aposentadoria por idade

42 – Aposentadoria por tempo de contribuição

43 – Aposentadoria por tempo de serviço para ex-combatente

44 – Aposentadoria especial de aeronauta

45 – Aposentadoria por tempo de serviço – jornalista profissional

46 – Aposentadoria especial

49 – Aposentadoria ordinária

51 – Aposentadoria por invalidez – extinto plano básico

52 – Aposentadoria por idade – extinto plano básico

54 – Pensão indenizatória a cargo da União

55 – Pensão por morte – extinto plano básico

56 – Pensão mensal vitalícia – síndrome da talidomida

57 – Aposentadoria por tempo de serviço de professores

58 – Aposentadoria de anistiados

59 – Pensão por morte de anistiados

60 – Benefício indenizatório a cargo da União

72 – Aposentadoria por tempo de serviço

78 – Aposentadoria por idade

81 – Aposentadoria compulsória (ex-sasse)

82 – Aposentadoria por tempo de serviço (ex-sasse)

83 – Aposentadoria por invalidez (ex-sasse)

84 – Pensão por morte (ex-sasse)

87 – Benefício de Prestação Continuada à pessoa com deficiência

88 – Benefício de Prestação Continuada à pessoa idosa

89 – Pensão especial para vítimas de hemodiálise – Caruaru

92 – Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho

93 – Pensão por morte por acidente de trabalho

96 – Pensão especial – hanseníase


Diferença entre crédito para benefício e empréstimo pessoal

Antes de contratar crédito, é importante entender a diferença entre crédito para benefício (como empréstimo consignado) e empréstimo pessoal comum:

  • Juros: o crédito consignado geralmente oferece taxas menores, pois o pagamento é descontado diretamente do benefício, enquanto o empréstimo pessoal tem juros mais altos
  • Garantia de pagamento: no consignado, a garantia é o próprio benefício, reduzindo o risco para o banco; no empréstimo pessoal, não há garantia fixa, o que pode resultar em mais restrições ou cobrança de fiador
  • Facilidade de contratação: empréstimos consignados exigem menos burocracia, pois o desconto é automático; empréstimos pessoais podem demandar análise de crédito mais rigorosa
Prazos: o consignado costuma ter prazos maiores e parcelas fixas, facilitando o planejamento financeiro; empréstimos pessoais podem ter prazos menores e parcelas variáveis

Risco de inadimplência: o consignado é mais seguro para quem contrata, já que a parcela é descontada do benefício, evitando atrasos ou negativação, enquanto o pessoal depende da disciplina e organização do cliente
Como contratar empréstimo consignado de forma segura

Para contratar empréstimo consignado de forma segura, é fundamental recorrer a instituições confiáveis, garantindo transparência nas condições do crédito e proteção dos seus dados pessoais.

A plataforma meutudo, por exemplo, oferece diversos benefícios para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC que buscam crédito consignado de forma segura:
  • Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

  • Contratação rápida e prática pelo aplicativo meutudo

  • Suporte especializado via chat em todas as etapas do processo

  • Condições personalizadas conforme o perfil financeiro do solicitante

Tecnologias avançadas de análise antifraude para proteger os dados pessoais

Portanto, ao escolher a meutudo, você contrata crédito de forma prática, segura e transparente, aproveitando condições vantajosas e contando com a confiança de mais de 16 milhões de clientes atendidos desde a fundação.

