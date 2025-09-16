CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 16 de setembro de 2025

Estados Unidos at4cam navio venezuelano e matam três pessoas

terça-feira, setembro 16, 2025  Nenhum comentário

Donald Trump confirmou que as forças armadas norte-americanas voltaram a atacar esta segunda-feira, 15 de Setembro, uma embarcação venezuelana em águas internacionais, alegando que estava a transportar droga para os Estados Unidos. Três pessoas foram mortas.⁠
Mais tarde, em declarações aos jornalistas, Donald Trump assegurou ter "provas" das suas acusações sobre narcotráfico: "Basta olhar para a mercadoria que ficou espalhada pelo oceano — grandes sacos de cocaína e fentanil por todo o lado." ⁠
O Governo da Venezuela ainda não comentou o mais recente ataque dos EUA.⁠

Fonte: @publico.pt

