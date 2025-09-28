CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

domingo, 28 de setembro de 2025

Homem morre em confronto com policiais no Piauí

domingo, setembro 28, 2025

Edilton morreu após apontar espingarda para policiais em Caridade do Piauí.
Um homem identificado como Edilton de Carvalho Evangelista morreu em confronto com a Polícia Civil na noite de sexta-feira (27), no município de Caridade do Piauí, a 440 km de Teresina. Segundo a polícia, ele teria apontado uma espingarda para dois agentes que cumpriam um mandado de prisão preventiva na cidade.

O Que Aconteceu

Piauí: Dois agentes da Delegacia Seccional de Simões foram à cidade para cumprir mandado contra um homem investigado por agredir a ex-companheira. O suspeito foi localizado e colocado na viatura.

Durante a ação, os policiais flagraram Edilton de Carvalho Evangelista chegando de moto e apontando uma espingarda contra uma mulher que saía de um bar, ameaçando matá-la.

Ao perceberem a cena, os agentes intervieram. Edilton então virou a arma em direção aos policiais, que reagiram e atiraram em legítima defesa, segundo o delegado Juarez Paiva.

Mesmo atingido, Edilton ainda teria puxado o gatilho da espingarda, mas o disparo não aconteceu. Ele foi socorrido pelo Samu, mas morreu antes de chegar ao hospital.

Histórico criminal – O delegado informou que o homem possuía diversas passagens pela polícia e era foragido do sistema prisional de Pernambuco, onde respondia por tráfico de drogas.

Fonte: Pi24h

