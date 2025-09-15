Homicídio a bala é registrado na zona rural de Sobral

No final da tarde desta segunda-feira, 15 de setembro, um crime de homicídio chocou a comunidade da zona rural de Sobral. Um homem, que ainda não foi oficialmente identificado, foi encontrado sem vida em uma estrada carroçável, nas proximidades de um campo de futebol, na localidade de Vassouras, no distrito de Taperuaba.





De acordo com informações preliminares, o corpo apresentava diversas marcas de disparos de arma de fogo, indicando uma execução brutal. Moradores da região, ao avistarem a cena trágica, acionaram imediatamente a Polícia Militar, que rapidamente isolou a área para preservar os vestígios do crime até a chegada da Perícia Forense (Pefoce).





Após os primeiros levantamentos, o corpo foi recolhido e será encaminhado ao núcleo da Pefoce em Sobral, onde passará por exames que deverão esclarecer as circunstâncias que cercam este homicídio.





A Polícia Civil também esteve presente no local do crime e ficará responsável pela investigação, em busca de respostas sobre a identidade da vítima e os possíveis autores deste ato de violência. Com informações de Sobral Online





Sobral registra 79 homicídios dolosos no corrente ano!