Prefeitura de Sobral empossa novos servidores municipais

O evento contou com a participação de autoridades municipais, entre elas a vice-prefeita Dra. Imaculada, o comandante da Guarda Municipal Edinaldo Teixeira, o diretor-presidente do SAAE Júnior Balreira, além de secretários, representantes da Procuradoria e membros do gabinete do prefeito.





Na manhã desta segunda-feira (15), a Prefeitura de Sobral realizou a cerimônia de posse de quatro aprovados em concursos públicos. A solenidade marcou o ingresso de três novos guardas civis municipais, selecionados no certame de 2021 — Andressa Nayara Fortunato Rocha Magalhães, Mateus Yuri Albino dos Santos e Jonas Cândido do Nascimento — e de um analista de saneamento em engenharia civil, aprovado no concurso de 2019, José Matheus Lopes Alves Frota, que passa a atuar no SAAE de Sobral.





Segundo a gestão municipal, a posse reforça o compromisso da administração com a valorização do serviço público e o fortalecimento das áreas de segurança e saneamento.





Fonte: Sistema Paraíso de Comunicação