CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Prefeitura de Sobral empossa novos servidores municipais

segunda-feira, setembro 15, 2025  Nenhum comentário

O evento contou com a participação de autoridades municipais, entre elas a vice-prefeita Dra. Imaculada, o comandante da Guarda Municipal Edinaldo Teixeira, o diretor-presidente do SAAE Júnior Balreira, além de secretários, representantes da Procuradoria e membros do gabinete do prefeito.

Na manhã desta segunda-feira (15), a Prefeitura de Sobral realizou a cerimônia de posse de quatro aprovados em concursos públicos. A solenidade marcou o ingresso de três novos guardas civis municipais, selecionados no certame de 2021 — Andressa Nayara Fortunato Rocha Magalhães, Mateus Yuri Albino dos Santos e Jonas Cândido do Nascimento — e de um analista de saneamento em engenharia civil, aprovado no concurso de 2019, José Matheus Lopes Alves Frota, que passa a atuar no SAAE de Sobral.

O evento contou com a participação de autoridades municipais, entre elas a vice-prefeita Dra. Imaculada, o comandante da Guarda Municipal Edinaldo Teixeira, o diretor-presidente do SAAE Júnior Balreira, além de secretários, representantes da Procuradoria e membros do gabinete do prefeito.

Segundo a gestão municipal, a posse reforça o compromisso da administração com a valorização do serviço público e o fortalecimento das áreas de segurança e saneamento.

Fonte: Sistema Paraíso de Comunicação

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 