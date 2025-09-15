CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 15 de setembro de 2025

POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR TR4FICO DE DR0GAS EM SOBRAL

segunda-feira, setembro 15, 2025

A Polícia Civil, através da DRACO NORTE, com apoio da COIN/SSPDS e de equipes da 1ª DP DE SOBRAL, prenderam um homem por tráfico de drogas no Bairro Alto da Brasília em Sobral.

Os entorpecentes totalizaram 450 gramas de mac0nha e 12 gramas de crack, e estavam escondidos dentro de fraldas infantis.

Também foi apreendido um valor de R$5.439,45, em dinheiro trocado, além de celulares.

Esta é a 43ª prisão da Draco Norte, desde sua criação em abril de 2025.

