POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR TR4FICO DE DR0GAS EM SOBRAL

A Polícia Civil, através da DRACO NORTE, com apoio da COIN/SSPDS e de equipes da 1ª DP DE SOBRAL, prenderam um homem por tráfico de drogas no Bairro Alto da Brasília em Sobral.





Os entorpecentes totalizaram 450 gramas de mac0nha e 12 gramas de crack, e estavam escondidos dentro de fraldas infantis.





Também foi apreendido um valor de R$5.439,45, em dinheiro trocado, além de celulares.





Esta é a 43ª prisão da Draco Norte, desde sua criação em abril de 2025.