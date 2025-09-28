CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Menino de 9 anos m4ta a mãe a fac4das na Zona Sul de SP

domingo, setembro 28, 2025

Um caso chocante foi registrado na última quinta-feira (25), no bairro de Parelheiros, Zona Sul da capital paulista. Uma mulher de 36 anos morreu após ser esfaqueada dentro de uma residência localizada na Rua Gaspar Leme. O principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima, um menino de apenas 9 anos.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima gravemente ferida. Ela foi levada a hospitais da região, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com relatos de familiares, a criança estava sob os cuidados do padrasto quando a mãe foi buscá-la. Foi nesse momento que o ataque aconteceu, segundo as investigações preliminares.

Por se tratar de uma criança com menos de 12 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina que não cabe detenção ou medida socioeducativa. O menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar, que acompanha o caso.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio doloso no 101º Distrito Policial, no Jardim dos Imbuais. A perícia foi acionada para levantar mais informações no local do crime, e a investigação segue em andamento.

Via Pleno News

