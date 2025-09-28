Filhos de Moraes deverão ser sancionados via Lei Magnitsky

Jornalista Paulo Figueiredo falou sobre o escalonamento das sanções do governo Trump.

O jornalista Paulo Figueiredo usou suas redes sociais neste sábado (27) para comentar o escalonamento das sanções impostas pelo governo Donald Trump sobre o entorno do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).





O aliado direto do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos afirmou que os filhos de Moraes, “Alexandre Jr, Giuliana e Gabriela”, que constam como sócios do Instituto Lex, deverão ser alcançados pela Lei Magnitsky.





Paulo Figueiredo, no entanto, sinalizou que há etapas na retaliação contra os detratores das liberdades no Brasil e seus pilares de sustentação.





– Uma coisa que talvez as pessoas desconheçam é que há mais do que base jurídica suficiente para a extensão da GloMag (Magnistky) aos 3 filhos de Alexandre: Alexandre Jr, Giuliana e Gabriela. Os três, sócios do Instituto Lex (com 25% cada) e também no Barci de Moraes Advogados, foram mapeados – mas ainda não sancionados. Talvez, porque os EUA tenham entendido que é bom haver etapas para escalonamento das retaliações.





Fonte: Pleno News