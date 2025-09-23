Polícia Civil prende em flagrante suspeita de tráfico de drogas e apreende 27 kg de maconha

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (23), uma mulher pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Com ela ainda foram apreendidos 27 quilos de maconha. A captura, realizada pela Delegacia de Narcóticos (Denarc), aconteceu na BR-116, no município de Brejo Santo – Área Integrada de Segurança Pública 19 (AIS 19) do Estado.





Conforme as investigações, a mulher, de 21 anos, estava viajando em um ônibus com destino a Fortaleza. A suspeita, que não possui antecedentes criminais, agora está à disposição da Justiça.





A ação também contou com o apoio das Delegacias de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Sul (Draco Sul) e do Interior Norte (Draco Norte), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As denúncias também podem ser feitas para o telefone (85) 3101-7419, da Delegacia de Polícia Civil de Narcóticos. O sigilo e o anonimato são garantidos.