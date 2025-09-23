"Dificil Lula reverter medidas", diz Eduardo Bolsonaro após elogio de Trump; ASSISTA

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, nesta terça-feira (23/9), ao Metrópoles, que acredita ser “muito difícil” o presidente Lula (PT) conseguir reverter medidas dos Estados Unidos contra o Brasil. Lula foi elogiado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, durante a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nos Estados Unidos.





“Eu acho que vai ser muito difícil o Lula conseguir reverter todo o material probatório, os relatórios e os briefings que recebeu o presidente Trump expondo a situação do Brasil e da perseguição implementada pelo Judiciário. Eu estou, na verdade, ansioso por esse encontro”, disse o parlamentar ao programa Contexto Metrópoles.





A fala ocorre após um rápido encontro considerado amistoso entre o chefe de Estado do Brasil e dos EUA, nesta segunda. Na ocasião, Trump afirmou que chegou a dar um abraço em Lula. Os dois marcaram um encontro para a próxima semana.





Eduardo ironizou ao dizer que está animado para o encontro entre os dois líderes. Para o parlamentar, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os gestos de Trump a Lula não passam de estratégia. “Esse encontro por si só não é sinônimo de vitória”, avaliou.





Além de Eduardo, parlamentares bolsonaristas e figuras políticas próximas a Bolsonaro acreditam que a reunião na próxima semana é uma forma de pressionar o presidente brasileiro em relação a uma possível anistia para o ex-chefe do Planalto, condenado pelo Supremo Tribunal Federal.





Os elogios do presidente estadunidense a Lula surpreenderam e causaram impacto no mundo político, visto que, desde que Trump assumiu a presidência dos EUA, no início deste ano, a relação diplomática com o Brasil não é considerada das melhores. O Brasil sofreu vários tipos de retaliações, incluindo taxações e uma série de sanções contra autoridades brasileiras.





VEJA VÍDEO: