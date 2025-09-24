CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Idoso é morto a facadas, suspeito é liberado em audiência de custódia e caso gera revolta

Miguel Soares de Souza, de 65 anos, foi morto com quatro facadas em um ataque classificado por moradores como covarde e premeditado. O crime aconteceu em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, e gerou forte comoção na cidade. 

O acusado, Erivelton Costa Chagas, de 37 anos, se entregou à polícia após o assassinato, foi preso com provas concretas, e teria confessado o crime.

Segundo informações, há testemunhas presenciais do homicídio e gravações que mostram claramente tanto a vítima quanto o autor no momento do crime. A motivação para o ataque seria porque Miguel, dono de um bar, teria se recusado a vender bebidas “fiado” para Erivelton. Por conta disso, ele matou a vítima a facadas.

No entanto, Erivelton passou por audiência de custódia nesta terça-feira (23) e, para surpresa e revolta da comunidade, a juíza plantonista, Dra. Virgínia Morosin Rodrigues, determinou que ele responderá em liberdade, ao entender que a apresentação espontânea à delegacia quebrou o estado de flagrante, o que inviabilizou a decretação de prisão naquele momento. 

A decisão gerou indignação entre familiares da vítima e moradores da cidade, que pedem mais rigor contra crimes violentos. O caso segue em andamento.

Via portal CM7

