Michelle Bolsonaro admite que pode disputar a Presidência em 2026

Michelle Bolsonaro abriu, pela primeira vez, a possibilidade de se lançar candidata à Presidência da República em 2026. O jornal britânico The Telegraph publicou as informações nesta quarta-feira, 24.





Segundo a ex-primeira-dama, uma candidatura só ocorrerá se estiver nos planos de Deus. Mesmo sem confirmar a intenção formal de concorrer, ela disse estar pronta para “cumprir” o que for pedido.





“Eu me levantarei como uma leoa para defender nossos valores conservadores, a verdade e a justiça”, disse Michelle. “Se, para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que Ele me pedir.”





Na entrevista, ela rompeu o silêncio desde a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. O Supremo Tribunal Federal o considerou culpado por envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Para Michelle, o julgamento foi uma “farsa judicial” e as acusações, fabricadas com motivação política.





A ex-primeira-dama também aproveitou para manifestar apoio às ações do presidente norte-americano, Donald Trump, em defesa de seu marido. Segundo Michelle, o governo Lula e o ministro Alexandre de Moraes provocaram a crise que levou às sanções impostas pelos Estados Unidos.









Aliados avaliam que Michelle deve seguir trajetória própria em 2026





Nos bastidores, setores da direita chegaram a cogitar seu nome como vice em uma eventual chapa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). No entanto, aliados próximos a Michelle rejeitam a possibilidade. Para eles, a ex-primeira-dama deve seguir trajetória própria, com autonomia dentro do movimento conservador.





Apesar das especulações sobre 2026, o nome de Michelle já circula como provável candidata ao Senado pelo Distrito Federal. A composição local está praticamente fechada, e sua presença na chapa fortaleceria o capital político do Partido Liberal na capital do país.





(Metrópoles)