BALA E SANGUE NO BAIRRO SUMARÉ, EM SOBRAL

Na manhã desta quarta-feira (24), uma tentativa de homicídio foi registrada na rua da Paz, bairro Sumaré, em Sobral. Um jovem identificado como Iago Frederico, 20 anos foi atingido por vários disparos de arma de fogo.





O crim3 aconteceu nas proximidades de uma escola, em um momento de grande movimentação, quando os alunos estavam sendo liberados das aulas. Segundo informações, a vítima foi atingida na cabeça e socorrida para o Hospital Santa Casa.





A Polícia Militar foi acionada e iniciou diligências na região com o objetivo de identificar e prender os autores do atentado.





As investigações estão em andamento, e a segurança na área segue sendo reforçada pelas autoridades competentes.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Mais informações a qualquer momento.