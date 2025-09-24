CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 24 de setembro de 2025

ATENÇÃO! 180 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (24) EM SOBRAL

quarta-feira, setembro 24, 2025



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Administrador de compras 01

Agente de vendas de serviços 01

Almoxarife 01

Assessor de microcrédito 01

Assistente de mídias sociais 01

Assistente de vendas 02

Atendente de balcão 01

Atendente de lanchonete 06

Atendente de padaria 01

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de limpeza 06

Auxiliar de manutenção predial 02

Auxiliar em saúde bucal 01

Babá 01

Barman 01

Camareira de hotel 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 29

Costureira de máquina reta 01

Costureira em geral 02

Cozinheiro geral 02

Cozinheiro industrial 01

Cronoanalista 01

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 04

Farmacêutico 01

Garçom 02

Garçom de bar 01

Impressor serigráfico 03

Motofretista 01

Motorista de caminhão 01

Operador de caixa 03

Operador de empilhadeira 02

Padeiro 01

Papeleiro (comércio varejista) 01

Pasteleiro 01

Pizzaiolo 01

Recepcionista secretária 01

Recepcionista, em geral 01

Repositor de mercadorias 01

Representante comercial autônomo 02

Servente de obras 04

Supervisor comercial 02

Técnico de manutenção elétrica 01

Técnico em saúde bucal 02

Trabalhador rural 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor interno 04

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 03

Total 117



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Auxiliar administrativo 11

Auxiliar de linha de produção 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Total 63

