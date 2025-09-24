Acidente aéreo em MS mata um dos maiores arquitetos do mundo

Um avião de pequeno porte caiu na noite desta terça-feira (23) na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul , e matou quatro pessoas — entre elas o renomado arquiteto paisagista chinês Kongjian Yu, considerado um dos mais influentes do mundo, e os cineastas e documentaristas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Junior, além do piloto Marcelo Pereira de Barros.





O acidente aconteceu na área da Fazenda Barra Mansa, ponto turístico conhecido por receber visitantes do Brasil e do exterior. As causas da queda ainda serão investigadas pelas autoridades.





Kongjian Yu, professor da Universidade de Pequim e diretor do escritório Turenscape — um dos maiores do mundo — esteve no dia 18 de setembro na abertura da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, na Oca, no Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital paulista, de acordo com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).





Na sequência, ele viajou para fazer gravações sobre seu trabalho com um grupo de cineastas. Kongjian Yu voltava de Campo Grande (MS) quando ocorreu o acidente. O arquiteto estava no Brasil desde o início de setembro, quando participou de uma conferência internacional.





Yu era reconhecido internacionalmente pelo conceito das cidades-esponja, que buscam absorver e reaproveitar grandes volumes de água em áreas urbanas, e já havia projetado obras em mais de 70 cidades e atuava como consultor do governo chinês. Formado pela Universidade Florestal de Beijing e doutor pela Universidade Harvard, ele era um dos principais nomes da arquitetura paisagística contemporânea.





As outras vítimas, Luiz Fernando Ferraz e Rubens Crispim Junior, eram cineastas experientes. Ferraz, por exemplo, teve como um de seus trabalhos a série Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia, indicada ao Emmy Internacional. Crispim Junior, por sua vez, já havia atuado em canais como Discovery Channel e National Geographic.





O piloto Marcelo Pereira de Barros, que também morreu na queda, era proprietário da aeronave e tinha ampla atuação em sobrevoos no Pantanal e na Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul.



