CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 24 de setembro de 2025

EM SOBRAL: cachorro atropelado em frente ao Batalhão da PM precisa de ajuda urgente

quarta-feira, setembro 24, 2025  Nenhum comentário

Na noite de ontem, um cachorro foi atropelado em frente ao Batalhão da Polícia Militar, em Sobral, e encontra-se em estado crítico. O animal está agonizando, sem conseguir se levantar, e já foi encontrado com formigas sobre o corpo devido à gravidade da situação.

Diante do quadro delicado, voluntários pedem a colaboração da população para que seja possível realizar o resgate e levá-lo a uma clínica veterinária, onde receberá atendimento adequado.

Foi disponibilizada uma chave Pix para doações, e qualquer valor é bem-vindo. Segundo os organizadores da campanha, haverá prestação de contas do valor arrecadado e do tratamento do animal.

📌 Pix para doações: 88993485611
👤 Destinatária: Mariane de Jesus Araújo

A solidariedade pode fazer toda a diferença para salvar a vida desse cãozinho que luta pela sobrevivência.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 