EM SOBRAL: cachorro atropelado em frente ao Batalhão da PM precisa de ajuda urgente

Na noite de ontem, um cachorro foi atropelado em frente ao Batalhão da Polícia Militar, em Sobral, e encontra-se em estado crítico. O animal está agonizando, sem conseguir se levantar, e já foi encontrado com formigas sobre o corpo devido à gravidade da situação.





Diante do quadro delicado, voluntários pedem a colaboração da população para que seja possível realizar o resgate e levá-lo a uma clínica veterinária, onde receberá atendimento adequado.





Foi disponibilizada uma chave Pix para doações, e qualquer valor é bem-vindo. Segundo os organizadores da campanha, haverá prestação de contas do valor arrecadado e do tratamento do animal.





📌 Pix para doações: 88993485611

👤 Destinatária: Mariane de Jesus Araújo



