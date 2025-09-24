UVA APROVA CRIAÇÃO DOS CURSOS DE MEDICINA E PSICOLOGIA

Na manhã desta terça, dia 23, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) aprovou, por unanimidade, a minuta que autoriza a criação dos cursos de Medicina e Psicologia.





“Os novos cursos representam um avanço histórico para a UVA e para a região Norte do Ceará, ampliando a formação de profissionais da saúde e fortalecendo o compromisso da universidade com o desenvolvimento regional.”, afirmou a professora Doutora Izabelle Mont’Alverne, presidente do CEPE e reitora da UVA.





O curso de Medicina terá carga horária de 7.860 horas, distribuídas em seis anos de integralização, com 40 vagas por semestre e 36% da carga horária voltada ao internato. Já o curso de Psicologia contará com 4.000 horas, duração mínima de cinco anos e também ofertará 40 vagas por semestre.





A reunião ocorreu com a presença dos conselheiros e do quórum legal exigido, consolidando a sessão como um marco na expansão da educação superior no Estado.





Via portal Ceará