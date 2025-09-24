CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Mulher compra iPhone pela internet e recebe pedaço de azulejo; VEJA VÍDEO

A ansiedade de receber uma encomenda muito esperada se transformou em frustração para a empreendedora digital Paula Rosa, de 44 anos, moradora de Divinópolis. Ela comprou um iPhone por R$ 8.549, mas, ao abrir a caixa na última sexta-feira (19), encontrou um pedaço de azulejo no lugar do aparelho.

A compra do iPhone 16 Pro Max foi feita na quinta-feira (18), pela Amazon. Tanto a venda quanto a entrega eram de responsabilidade da plataforma de e-commerce.

Procurada pelo g1, a Amazon informou que está apurando internamente o ocorrido e, em breve, retornará com um posicionamento. Via portal G1

