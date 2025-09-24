Prefeito Oscar Rodrigues cumpre promessa de campanha e leva asfalto ao bairro Belchior, conhecido como Boa Vizinhança

Na manhã desta quarta-feira (24), o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, deu início a uma das obras mais aguardadas pela comunidade: o asfaltamento do bairro Belchior, popularmente conhecido como Boa Vizinhança.





A ação representa o cumprimento de uma promessa de campanha e marca um avanço significativo na infraestrutura urbana, atendendo a uma reivindicação antiga dos moradores da região.





O início dos trabalhos contou com a presença da primeira-dama, Dra. Imaculada, e do secretário de Infraestrutura, Hermenegildo Sousa, que acompanharam de perto a execução do serviço de pavimentação.





De acordo com a gestão municipal, a obra reforça o compromisso da administração em melhorar a qualidade de vida da população, garantindo ruas mais seguras, mobilidade urbana e valorização do bairro.