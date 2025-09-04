CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 4 de setembro de 2025

Prefeitura de Sobral garante manutenção da Escola e Banda de Música e anuncia retomada das atividades

quinta-feira, setembro 04, 2025  Nenhum comentário

Na manhã de terça-feira (02), Prefeitura de Sobral esteve reunida com representantes da Escola de Música Maestro José Wilson Brasil e da Banda Municipal de Sobral para apresentar o Projeto de Lei que assegura a continuidade e o fortalecimento das atividades culturais da cidade.

O projeto, encaminhado à Câmara Municipal, prevê um auxílio financeiro destinado ao funcionamento da Escola de Música, à manutenção da Banda Municipal e à realização de programações comemorativas alusivas ao aniversário da Escola de Música e do Teatro São João.

De acordo com o prefeito Oscar Rodrigues, a iniciativa garante que a Escola de Música não será fechada e que suas atividades serão retomadas normalmente, beneficiando estudantes, músicos e toda a comunidade sobralense. “O recurso permitirá a contratação de profissionais, aquisição de instrumentos, manutenção da estrutura e a promoção de eventos culturais”, destacou.

Com essa medida, a gestão municipal reforça seu compromisso com a preservação da tradição musical de Sobral, a democratização do acesso à cultura e a valorização do patrimônio histórico e artístico da cidade.

(Sistema Paraíso)

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 