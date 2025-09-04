Prefeitura de Sobral garante manutenção da Escola e Banda de Música e anuncia retomada das atividades

Na manhã de terça-feira (02), Prefeitura de Sobral esteve reunida com representantes da Escola de Música Maestro José Wilson Brasil e da Banda Municipal de Sobral para apresentar o Projeto de Lei que assegura a continuidade e o fortalecimento das atividades culturais da cidade.





O projeto, encaminhado à Câmara Municipal, prevê um auxílio financeiro destinado ao funcionamento da Escola de Música, à manutenção da Banda Municipal e à realização de programações comemorativas alusivas ao aniversário da Escola de Música e do Teatro São João.





De acordo com o prefeito Oscar Rodrigues, a iniciativa garante que a Escola de Música não será fechada e que suas atividades serão retomadas normalmente, beneficiando estudantes, músicos e toda a comunidade sobralense. “O recurso permitirá a contratação de profissionais, aquisição de instrumentos, manutenção da estrutura e a promoção de eventos culturais”, destacou.





Com essa medida, a gestão municipal reforça seu compromisso com a preservação da tradição musical de Sobral, a democratização do acesso à cultura e a valorização do patrimônio histórico e artístico da cidade.





(Sistema Paraíso)