“Rumo aos 40 anos de prisão”: homem debocha após sair da cadeia e matar a ex em Florianópolis

Polícia Militar procura Marcelo Pedro Machado Freitas, acusado de feminicídio em Florianópolis; suspeito confessou crime em mensagens e possui histórico de violência.





A Polícia Militar de Santa Catarina está em busca de Marcelo Pedro Machado Freitas, 30 anos, acusado de matar sua companheira na manhã desta segunda-feira (1º), no bairro Saco Grande, em Florianópolis. Após o crime, o autor publicou mensagens no WhatsApp assumindo o assassinato e atacando a vítima.













As postagens de confissão





Nas mensagens divulgadas em seus status, Marcelo afirmou que teria sido agredido e ameaçado pela vítima, chegando a escrever:

“Adiei várias vezes esse dia chegar, muitas vezes escutei calado, me bateu, botou o dedo na minha cara, me fez viver um inferno… eu avisei… e me calei.”





Em outra publicação, acrescentou:

“Me fez pegar um monte de dinheiro, me botou pressão sempre, achou que ia ficar assim, não me ameaçou com polícia e facção, se der sorte vai sobreviver. Rumo aos 40 anos de prisão.”









Em tom de ameaça e justificativa, também escreveu:





“Eu avisei que mulher não tem que bater de frente com homem… Tudo isso eu avisei… que sirva de lição!”









Histórico de violência





O acusado já era conhecido das autoridades. Marcelo deixou a Penitenciária de Florianópolis há cerca de três meses, onde havia sido preso por violência doméstica. Contra ele, constam inúmeros boletins de ocorrência registrados por agressões e ameaças.





Em um dos casos mais graves, relatado em boletim, ele teria amarrado e ameaçado uma ex-companheira, raspado seus cabelos com faca, tesoura e máquina, além de jogar o veículo dela em um rio, na região da Praia da Daniela. A vítima, que conheceu Marcelo em um show em Brusque, descreveu comportamento controlador, ciumento e violento, incluindo perseguição por rastreamento no celular e ameaças de morte constantes.









Ação policial





Equipes da Polícia Militar seguem em diligências desde o momento do crime, com reforço de outras forças de segurança. O 21º BPM, responsável pelo Norte da Ilha, informou que todas as unidades estão mobilizadas para localizar o autor.





A ocorrência está sendo tratada como feminicídio, com forte repercussão em Florianópolis.





