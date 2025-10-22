ATENÇÃO! 131 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (22) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Atendente de cafeteria 01
Auxiliar administrativo 01
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de limpeza 01
Auxiliar em saúde bucal 01
Auxiliar mecânico de refrigeração 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Babá 02
Barman 01
Camareira de hotel 01
Consultor de vendas 05
Cozinheiro de restaurante 02
Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Encarregado de lavanderia 01
Estoquista 02
Fiscal de loja 03
Garçom 05
Gerente de vendas 01
Lavador de veículos 01
Mecânico de refrigeração 01
Motorista de caminhão 03
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 01
Operador de caixa 01
Operador de vendas (lojas) 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 05
Recepcionista atendente 02
Salgadeiro 02
Soldador 04
Subgerente de loja (operações comerciais) 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor de comércio varejista 04
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 08
Vendedor pracista 06
Total 77
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Assistente de prevenção de perdas 01
Assistente de vendas 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Vendedor de comércio varejista 01
Total 54
