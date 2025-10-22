CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 22 de outubro de 2025

ATENÇÃO! 131 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (22) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Atendente de cafeteria 01

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar em saúde bucal 01

Auxiliar mecânico de refrigeração 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Babá 02

Barman 01

Camareira de hotel 01

Consultor de vendas 05

Cozinheiro de restaurante 02

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Encarregado de lavanderia 01

Estoquista 02

Fiscal de loja 03

Garçom 05

Gerente de vendas 01

Lavador de veículos 01

Mecânico de refrigeração 01

Motorista de caminhão 03

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 01

Operador de caixa 01

Operador de vendas (lojas) 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 05

Recepcionista atendente 02

Salgadeiro 02

Soldador 04

Subgerente de loja (operações comerciais) 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor de comércio varejista 04

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 08

Vendedor pracista 06

Total 77



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Assistente de prevenção de perdas 01

Assistente de vendas 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Vendedor de comércio varejista 01

Total 54

