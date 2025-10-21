Mulher é executada durante velório em Campos Sales

Dupla armada invadiu o velório e efetuou disparos contra a vítima.

Uma mulher de 44 anos foi executada durante um velório no município de Campos Sales, na Região do Cariri, no interior do Ceará. Ana Cláudia de Sousa, conhecida como "Nega Nega" foi para o enterro do agricultor Cláudio Pedro de Oliveira, de 42 anos, vítima de acidente de trânsito no KM 168, da rodovia CE-292, no último domingo (19).





Durante o velório, que ocorria na Rua Cariris, no bairro Guarani, dois homens armados, em uma motocicleta Honda Bros, efetuaram diversos disparos contra Nega Nega. Informações preliminares apontam que a vítima teria ligações com facções. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, caindo debaixo do caixão do agricultor Cláudio Pedro.





Através de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias de uma morte, registrada na noite dessa segunda-feira (20), no município de Campos Sales - Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do estado.





Conforme as informações policiais, a vítima, uma mulher de 44 anos, foi a óbito após ser lesionada por disparos de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Campos Sales.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As denúncias também podem ser encaminhadas para os telefones (88) 3533-1309, da Delegacia de Campos Sales. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Criminosos invadem velório e incendeiam caixão de homem morto em confronto com forças de segurança





Uma outra ação criminosa em velório aconteceu no Ceará em abril deste ano. Bandidos invadiram um velório na comunidade Bonfim, em Trairi, e ateou fogo no caixão que continha o corpo de um homem morto em confronto com forças de segurança. O crime surpreendeu familiares e moradores, que não conseguiram impedir a ação. Além do caixão, outros itens do velório também foram incendiados.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que quatro suspeitos foram detidos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) pelo crime de vilipêndio a cadáver. Os detidos foram encaminhados a uma unidade policial para prestar depoimento. A Delegacia Municipal de Trairi segue com as investigações para esclarecer os fatos.





