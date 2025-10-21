Gastos com diárias e passagens no governo Lula saltam para R$ 4,8 milhões por dia, aponta Transparência

Os desembolsos federais com diárias e passagens mais do que quadruplicaram ao longo de 2025. Levantamento no Portal da Transparência indica que, após média diária próxima de R$ 1 milhão nos 45 primeiros dias do ano (jan–fev), a despesa passou, de março a meados de outubro, para mais de R$ 4,8 milhões por dia. A informação é do Diário do Poder.





No acumulado do ano até a metade de outubro, o governo federal gastou mais de R$ 1,4 bilhão com deslocamentos e hospedagens de servidores e ocupantes de cargos em comissão.





Os valores não incluem os custos com o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) por autoridades — entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama, Janja, e outros 45 agentes com prerrogativa de voo oficial.





A escalada das despesas ocorre em um contexto de ampla disponibilidade de ferramentas de videoconferência, que reduziram a necessidade de deslocamentos em diversas áreas da administração pública.





Procurado por dados públicos, o Portal da Transparência registra apenas os números; até a publicação deste texto não há justificativa detalhada no sistema para a variação das despesas.