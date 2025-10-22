CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 22 de outubro de 2025

Jovem morre após tomar remédio para disfunção erétil e ir jogar bola

quarta-feira, outubro 22, 2025  Nenhum comentário

Um jovem de 23 anos morreu na manhã dessa segunda-feira (20/10) após tomar um remédio para disfunção erétil antes de jogar bola na Bahia. O caso aconteceu no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, onde a vítima deu entrada em uma policlínica.

No local, o jovem, que passou mal na tarde desse domingo (19/10), informou que teria tomado um medicamento similar ao tadalafila. Ele foi levado para unidade pelos pais com fortes dores de cabeça e na região atrás dos olhos.

Fonte: 96 fm Natal

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 