ATENÇÃO! 159 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (10) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Açougueiro 01
Ajudante de padeiro 01
Assistente de vendas 02
Atendente de clínica médica 01
Atendente de farmácia - balconista 01
Auxiliar de cozinha 03
Auxiliar de limpeza 03
Auxiliar de manutenção predial 02
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar mecânico de refrigeração 01
Babá 01
Barman 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 28
Cozinheiro de restaurante 02
Cozinheiro geral 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Empregado doméstico arrumador 01
Encarregado de lavanderia 01
Estoquista 01
Faxineiro no serviço doméstico 01
Garçom de bar 01
Gerente de vendas 01
Impressor serigráfico 01
Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01
Mecânico eletricista de automóveis 01
Motofretista 02
Motorista de caminhão 03
Padeiro 01
Panfleteiro 01
Pedreiro 05
Pizzaiolo 01
Recepcionista, em geral 01
Representante comercial autônomo 01
Salgadeiro 01
Servente de obras 04
Supervisor de vendas comercial 05
Técnico de enfermagem 01
Técnico de manutenção elétrica 01
Técnico em manutenção de máquinas 01
Técnico químico 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 04
Vendedor pracista 08
Total 104
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Assistente de prevenção de perdas 01
Assistente de vendas 01
Auxiliar de limpeza 01
Operador de vendas (lojas) 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Vendedor de comércio varejista 01
Total 55
