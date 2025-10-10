CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


sexta-feira, 10 de outubro de 2025

ATENÇÃO! 159 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (10) EM SOBRAL

sexta-feira, outubro 10, 2025  Nenhum comentário

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Açougueiro 01

Ajudante de padeiro 01

Assistente de vendas 02

Atendente de clínica médica 01

Atendente de farmácia - balconista 01

Auxiliar de cozinha 03

Auxiliar de limpeza 03

Auxiliar de manutenção predial 02

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar mecânico de refrigeração 01

Babá 01

Barman 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 28

Cozinheiro de restaurante 02

Cozinheiro geral 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Empregado doméstico arrumador 01

Encarregado de lavanderia 01

Estoquista 01

Faxineiro no serviço doméstico 01

Garçom de bar 01

Gerente de vendas 01

Impressor serigráfico 01

Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01

Mecânico eletricista de automóveis 01

Motofretista 02

Motorista de caminhão 03

Padeiro 01

Panfleteiro 01

Pedreiro 05

Pizzaiolo 01

Recepcionista, em geral 01

Representante comercial autônomo 01

Salgadeiro 01

Servente de obras 04

Supervisor de vendas comercial 05

Técnico de enfermagem 01

Técnico de manutenção elétrica 01

Técnico em manutenção de máquinas 01

Técnico químico 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 08

Total 104

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Assistente de prevenção de perdas 01

Assistente de vendas 01

Auxiliar de limpeza 01

Operador de vendas (lojas) 01

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Vendedor de comércio varejista 01

Total 55

