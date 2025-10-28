Cláudio Castro: “Não é mais crime comum, é narcoterrorismo”

O governador Cláudio Castro (PL) afirmou nesta terça-feira (28), no Rio de Janeiro, que o estado está combatendo “narcoterrorismo” durante a maior operação integrada das forças de segurança dos últimos 15 anos. A Operação Contenção mobiliza mais de 2,5 mil policiais nos complexos do Alemão e da Penha para frear o avanço do Comando Vermelho.





O balanço parcial da ofensiva registra 81 presos, 72 fuzis apreendidos e grande quantidade de drogas, que ainda está sendo contabilizada. A ação cumpre centenas de mandados judiciais após mais de um ano de investigação da polícia.





Castro afirmou que os criminosos têm usado tecnologia de guerra, com drones, explosivos e armamento pesado. Segundo ele, o Estado está respondendo à altura.





– O que estamos enfrentando não é mais crime comum, é narcoterrorismo. Os verdadeiros donos desses territórios são os trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado – disse o governador, durante coletiva no CICC.





A operação é apoiada pelo Ministério Público e segue medidas definidas pelo STF, como uso de câmeras corporais e equipes médicas na região. Helicópteros, 32 blindados, drones e veículos especiais reforçam o aparato.





O governador afirmou que tem investido em investigação e integração policial. Segundo ele, os confrontos têm ocorrido majoritariamente em áreas de mata para reduzir o risco aos moradores.





– Todo o planejamento foi feito para proteger vidas, reduzindo o impacto na população. Isso mostra o preparo das nossas forças – declarou Castro.





Ele cobrou apoio nacional para combater o crime organizado e defendeu que a segurança pública seja tratada como prioridade em todo o país.





– Essa guerra não é só do Rio, é do Brasil. Nenhum estado vence sozinho. Precisamos de um pacto nacional pela segurança pública, com o apoio de todas as instituições – completou.





A Operação Contenção segue em andamento, e o balanço final será divulgado ao término das ações.





(Pleno News)