Complexos do Alemão e da Penha: megaoperação contra o CV deixa 64 mortos e 81 presos

Ação mobiliza 2.500 policiais civis e militares para capturar lideranças criminosas e impedir expansão territorial de facções.

A megaoperação da polícia nos Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28), deixou 64 mortos, entre eles estão quatro policiais — dois civis e dois do Bope. A ação também prendeu 81 supostos traficantes e apreendeu 75 fuzis e 9 motos. Esta é a ação mais letal da história no estado.





O agente Marcos Vinícius, da 53ª DP (Mesquita), conhecido como Máskara, e o agente Rodrigo, da 39ª DP (Pavuna), foram atingidos por disparos de arma de fogo e não resistiram aos ferimentos. Além deles, outros nove agentes de segurança e três inocentes foram baleados.





A Operação Contenção, que mobiliza 2.500 policiais civis e militares, busca capturar lideranças criminosas do Rio de Janeiro e de outros estados, além de impedir a expansão territorial da maior facção do estado. Os dois complexos abrigam 26 comunidades.





A ação, que também conta com promotores do Ministério Público Estadual, foi iniciada a partir de mais de um ano de investigação e mandados de busca e apreensão e de prisão obtidos pela DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes).





Participam da Operação Contenção policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana. A Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da Core, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.





O Grupamento de Recapturas da Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) também atua na operação, identificando os foragidos do sistema prisional beneficiados com a “saidinha” e não voltaram para a prisão.









Escolas e postos de saúde fechados





Além de aparato tecnológico, como drones, a Operação Contenção conta com dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM, além de ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate.





Até o momento, três unidades de saúde que atendem a região da Penha e do Complexo do Alemão precisaram suspender completamente o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários. Outras quatro unidades suspenderam temporariamente o funcionamento e avaliam a possibilidade de abertura nas próximas horas.





A Secretaria Municipal de Educação informou que, na região do Complexo do Alemão, 29 escolas foram impactadas. No Complexo da Penha, 17 unidades foram impactadas. A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro informou que, até o momento, uma escola estadual precisou ser fechada na região.





O Rio Ônibus (sindicato das empresas de ônibus) informou que 20 linhas estão com os itinerários desviados preventivamente para a segurança de rodoviários e passageiros nas regiões do Complexo do Alemão, Penha e Engenho da Rainha.





Segundo a Semove, motoristas de um ônibus da linha 492L (Caxias x Inhaúma), e outros três da linha 485 (Caxias x Pilares), da Transportes Fabio’s, foram obrigados por criminosos a atravessar os veículos na pista e entregar as chaves, na estrada Adhemar Bebiano, em Inhaúma. Fonte: R7