Estudantes encontram larvas em refeição escolar e pais denunciam descaso com alimentação em escola de Fortaleza

A Seduc informou que notificou a empresa responsável pelo fornecimento da alimentação.

O que era para ser uma rotina comum de almoço na Escola Estadual de Educação Profissional Marvin, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza, virou motivo de revolta e indignação. Estudantes denunciaram ter encontrado larvas na comida servida na merenda escolar. Uma imagem enviada ao Diário do Nordeste mostra uma das refeições com uma larva visível entre os pedaços de carne.





Segundo relatos de pais e responsáveis, essa não foi a primeira vez que os alunos reclamaram da qualidade da alimentação. “Meu filho já vinha dizendo que a comida era ruim, agora veio com uma foto dessas… é um absurdo!”, disse uma mãe, que preferiu não se identificar.





A denúncia levantou questionamentos sobre a fiscalização da merenda e a atuação da empresa contratada para fornecer os alimentos. Em resposta, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) afirmou que, ao tomar conhecimento do caso, providenciou imediatamente a substituição do alimento e notificou a empresa responsável.





A Seduc reforçou que a situação relatada não representa a rotina da escola, que, segundo a pasta, passa por um acompanhamento constante da alimentação servida. Ainda assim, como medida preventiva, a Superintendência das Escolas de Fortaleza (Sefor 1) anunciou que irá intensificar a fiscalização na unidade, com foco no controle de qualidade e segurança alimentar.





Em nota, a secretaria destacou seu compromisso com o bem-estar e a saúde dos alunos da rede pública e afirmou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para evitar que episódios como este se repitam.





Via portal Sistema Paraíso