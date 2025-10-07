Conta de água no Ceará ficará mais cara a partir de novembro

A conta de água dos cearenses ficará mais cara devido ao aumento de 9,73% das tarifas anunciado, nessa segunda-feira (6), pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).





A revisão extraordinária entra em vigor no dia 5 de novembro, em todos os municípios operados pela empresa. Ano passado, o reajuste foi um pouco menor: 8%.





Com a nova tarifa, o valor médio do serviço de água e esgoto passa a ser de R$ 6,90 por metro cúbico. Até então, o valor era de R$ 6,29.





Segundo a Cagece, o reajuste foi aprovado na última quinta-feira (2) pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), após Reunião do Conselho Deliberativo.









Por que a conta de água ficará mais cara?





A companhia explicou que o aumento no valor do serviço considera os custos operacionais e de manutenção incorridos em 2024, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa e a sustentabilidade das operações.





"Dessa forma, a Cagece garantirá os investimentos necessários à manutenção, expansão e melhoria contínua dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário do estado", detalhou no comunicado.





O reajuste da tarifária contempla o cumprimento das metas pactuadas de universalização, qualidade e continuidade dos serviços públicos, estabelecido nos contratos de programa firmados pela companhia com os municípios.





(Diário do Nordeste)