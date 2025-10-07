Mulher foragida por roubo é capturada pela PMCE em Forquilha

A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde teve a prisão ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.





A Polícia Militar (PMCE), por meio da Subagência de Inteligência (SAI) do 3º Batalhão, em ação conjunta com uma viatura do destacamento de Forquilha, prendeu no município de Forquilha, uma mulher de 33 anos, em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de roubo, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Sobral.





A captura ocorreu no âmbito da Operação Muralha, que atua no sistema PROCUMPRI, voltada para o cumprimento sistemático de mandados de prisão contra indivíduos condenados e envolvidos com organizações criminosas. A suspeita, integrante de um grupo criminoso, foi localizada em uma residência no bairro Edmundo Rodrigues. A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil da área, onde teve a prisão ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.





De acordo com o comandante do 3º Batalhão, tenente-coronel Rodrigues, “a ação demonstra o esforço constante do 3º BPM em intensificar o cumprimento de ordens judiciais e retirar de circulação criminosos de alta periculosidade, fortalecendo o enfrentamento à criminalidade violenta na área do 3º CRPM”.





Via Sistema Paraíso

foto ilustrativa