Trump ordena fim de contato diplomático com Venezuela

Presidente americano repassou ordem ao enviado especial Richard Grenell.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou os esforços diplomáticos para chegar a um acordo com a Venezuela e instruiu seu enviado especial, Richard Grenell, a interromper qualquer aproximação, segundo informou nesta segunda-feira (6) o jornal americano The New York Times.





A decisão poria fim às gestões que Grenell havia encabeçado com o governo venezuelano, destinadas a explorar possíveis negociações entre ambos os países, de acordo com as fontes citadas pelo jornal.





A publicação diz que a ordem presidencial foi comunicada diretamente por Trump a Grenell e será aplicada de imediato, interrompendo qualquer iniciativa diplomática em curso em direção ao país sul-americano. A decisão marca uma mudança significativa na política da Casa Branca em relação à Venezuela.





Os EUA mantêm no Caribe ao menos oito navios de guerra e um submarino de ataque rápido de propulsão nuclear, assim como mais de 4,5 mil militares, para o combate ao narcotráfico. No entanto, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, alega que a postura seria uma tentativa de propiciar “uma mudança de regime” e impor “governos fantoches” em seu país.





Desde agosto, as forças americanas destruíram ao menos cinco embarcações, matando mais de 20 pessoas, e as vincularam ao narcotráfico. Além disso, Trump declarou que os EUA estão em um “conflito armado não internacional” com os cartéis de drogas, justificando assim os ataques.





*EFE