Operação conjunta da PRF e PM/CE prende foragido por homicídio qualificado em Sobral

Em uma ação conjunta de grande relevância para a segurança pública, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Ceará (PM/CE), por meio da equipe do RAIO, realizaram hoje, terça-feira, 7 de outubro de 2025, por volta das 10h30, a prisão de um homem de 47 anos que estava foragido da Justiça há anos. A detenção ocorreu nas proximidades do Terminal Rodoviário de Sobral Engenheiro João Tomé, após um trabalho de inteligência e perseguição que culminou na localização do indivíduo.





O foragido era alvo de um mandado de prisão definitiva, expedido pela 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com validade até 28 de junho de 2044. O crime pelo qual era procurado, ocorrido em 2010 na capital cearense, é tipificado no Art. 121, § 1º do Código Penal Brasileiro, que trata do homicídio.





O triste fato aconteceu na madrugada de 22 de abril de 2010, no bairro Messejana, em Fortaleza/CE. À época, a vítima, uma mulher de 30 anos de idade, perdeu a vida em sua própria residência, após ser alvo de uma agressão fatal com arma branca. A decisão judicial que levou ao mandado de prisão reconheceu que o acusado agiu sob domínio de violenta emoção, mas também por torpeza (vingança) e utilizando meio cruel, características que qualificam o homicídio e o aproximam do feminicídio, um crime que atenta contra a vida de mulheres pela sua condição de gênero e que gera profunda reprovação social.





A atuação integrada das forças de segurança foi crucial para o sucesso da operação. A PRF, que já estava em busca do indivíduo, contou com o apoio fundamental da equipe do RAIO da PM/CE para cercar e abordar o foragido. Ao perceber a iminência da prisão, o homem tentou empreender fuga, mas foi rapidamente contido pelos policiais, que agiram com técnica e precisão, garantindo a efetividade da captura sem incidentes.





Este trabalho em conjunto demonstra a sinergia e o compromisso das instituições em combater crimes bárbaros e garantir que a justiça seja feita. A prisão de um indivíduo procurado por um crime tão hediondo como o homicídio qualificado, com características de feminicídio, reforça a importância da vigilância constante e da cooperação entre as forças policiais para retirar de circulação aqueles que representam uma ameaça à sociedade.





Após a detenção, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sobral para os procedimentos legais cabíveis, ficando à disposição da Justiça. A PRF e a PM/CE reiteram seu compromisso inabalável com a proteção da vida e a manutenção da ordem, trabalhando incansavelmente para assegurar a paz e a segurança de todos os cidadãos.