ATENÇÃO! 174 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (7) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Açougueiro 01
Agente de vendas de serviços 01
Ajudante de padeiro 01
Assistente de vendas 02
Atendente de balcão 01
Atendente de lojas 01
Atendente de padaria 01
Auxiliar de cozinha 03
Auxiliar de limpeza 02
Auxiliar de manutenção predial 02
Auxiliar em saúde bucal 01
Babá 02
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 30
Controlador de tráfego 01
Costureira de máquina reta 02
Costureira em geral 02
Cozinheiro de restaurante 02
Cozinheiro geral 01
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 03
Empregado doméstico arrumador 01
Frentista 01
Garçom 06
Garçom de bar 01
Impressor serigráfico 03
Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01
Motofretista 02
Operador de caixa 01
Operador de máquinas de construção civil e mineração 01
Operador de vendas (lojas) 01
Padeiro 01
Papeleiro (comércio varejista) 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 05
Pizzaiolo 01
Promotor de vendas 07
Químico de laboratório de controle 01
Recepcionista secretária 01
Recepcionista, em geral 01
Representante comercial autônomo 02
Servente de obras 04
Supervisor comercial 01
Supervisor de vendas comercial 05
Técnico de manutenção elétrica 01
Técnico químico 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 05
Vendedor pracista 03
Total 122
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar de limpeza 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Vendedor de comércio varejista 01
Total 52
