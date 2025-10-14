Mãe m4ta a própria filha de 2 meses para se vingar do ex-marido em Boa Vista; veja vídeos (CENAS FORTES)

Uma mulher de 25 anos, identificada apenas como Renata, foi presa na madrugada desta segunda-feira (13), suspeita de matar a própria filha de apenas dois meses de vida, no bairro Jardim Equatorial, zona oeste de Boa Vista (RR).





De acordo com a Polícia Militar, o crime teria sido cometido por vingança contra o ex-marido, que havia terminado o relacionamento com a suspeita. Testemunhas relataram que Renata ameaçava tirar a vida da bebê caso o homem não voltasse para casa.





Uma vizinha contou que ouviu o choro da criança por um longo período durante a madrugada, mas não chegou a verificar o que acontecia. Segundo ela, o casal tinha histórico de brigas e discussões constantes, e os moradores já estavam acostumados com confusões no local.





“A neném chorou muito. Eu pensei em levantar, mas não levantei porque minha filha estava tendo crise, e eu evito por causa de traumas com brigas que já aconteceram lá”, contou.





Horas depois, a mulher foi vista em uma distribuidora acompanhada de outro homem, segundo relatos de moradores. Câmeras de segurança registraram o momento em que R.S. retorna ao apartamento e chama o socorro, quando a bebê já estava sem vida.





Nas redes sociais, circula um vídeo em que a suspeita aparece embriagada e alterada, com a bebê nos braços, em uma gravação feita dias antes do crime. Nas imagens, a criança parece exausta e com a fralda suja, enquanto a mulher discute com outra pessoa e ameaça processá-la por filmar a filha. O conteúdo gerou forte indignação entre internautas e reforçou relatos de instabilidade emocional da mãe.





A polícia informou que a criança foi encontrada com sinais de asfixia e marcas de agressão no rosto. O corpo de Melinda foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) para exames de necropsia.





A mulher foi conduzida por policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar de Roraima até a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da morte e a motivação do crime.













VIA PORTAL CM7